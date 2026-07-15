「すべてが順調だっただけに、過信があったのか」鎌田同僚のフランス代表DFの答えは？「辛いよ…」【W杯】
［北中米W杯・準決勝］スペイン ２−０ フランス／７月14日／ダラス・スタジアム
現地７月14日にダラスで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、優勝候補の筆頭格と見られていたフランス代表が、スペインに０−２で敗れた。
22分にミケル・オジャルサバルのPKで先制を許したフランスは、58分にも相手右SBペドロ・ポロのシュートで失点。キリアン・エムバペ、ウスマンヌ・デンベレ、マイケル・オリーセらを擁す強力攻撃陣も、ゴールをこじ開けられなかった。
負傷したCBのウィリアム・サリバに代わって、30分から途中出場したマクソンス・ラクロワは試合後、「やはり残念な気持ちが強い」と肩を落とした。
「僕たちは常に全力を尽くそうとした。ただ、いつものようにうまくいかなかった部分もあった。辛いよ...」
「グループステージが完璧で、すべてが順調だっただけに、過信があったのか？」という厳しい質問には、「過信はしていなかった。自分たちの実力は分かっていたと思う」と答えている。
鎌田大地と同じクリスタル・パレスでプレーする26歳のDFは、「自分たちにどんな選手がいるかも分かっていたし、対戦相手への敬意も持っていた。ただ、思い通りにはいかなかった。少し盛り返した時間帯もあったけど...」と唇を噛んだ。
失意のレ・ブルーは３位決定戦で、意地を見せられるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現地７月14日にダラスで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、優勝候補の筆頭格と見られていたフランス代表が、スペインに０−２で敗れた。
22分にミケル・オジャルサバルのPKで先制を許したフランスは、58分にも相手右SBペドロ・ポロのシュートで失点。キリアン・エムバペ、ウスマンヌ・デンベレ、マイケル・オリーセらを擁す強力攻撃陣も、ゴールをこじ開けられなかった。
負傷したCBのウィリアム・サリバに代わって、30分から途中出場したマクソンス・ラクロワは試合後、「やはり残念な気持ちが強い」と肩を落とした。
「グループステージが完璧で、すべてが順調だっただけに、過信があったのか？」という厳しい質問には、「過信はしていなかった。自分たちの実力は分かっていたと思う」と答えている。
鎌田大地と同じクリスタル・パレスでプレーする26歳のDFは、「自分たちにどんな選手がいるかも分かっていたし、対戦相手への敬意も持っていた。ただ、思い通りにはいかなかった。少し盛り返した時間帯もあったけど...」と唇を噛んだ。
失意のレ・ブルーは３位決定戦で、意地を見せられるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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