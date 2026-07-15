多くの人気VTuberが所属するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」を運営するエンタメ企業「ANYCOLOR株式会社」が15日、公式サイトを更新。所属ライバーに対する攻撃的行為及び誹謗中傷行為について、開示された発信者情報を基に特定した複数の人物との間に合計140万円の損害賠償金を支払う内容で示談が成立したと発表した。

同サイトで「この度、インターネット上の匿名掲示板において、過日発生した外部事案に関連し、当社所属ライバー『白雪巴』への二次被害を助長する複数の投稿に対する発信者情報の開示請求が裁判所に認められました。また、開示された発信者情報を基に、特定した人物ら（以下「対象者ら」といいます。）に対して、それぞれ損害賠償請求を行った結果、対象者らが合計140万円の損害賠償金を支払う内容にて、各対象者との間で示談が成立いたしました」と報告。

現在も所属ライバーまたは同社に対する権利侵害行為など対して、発信者情報開示請求の訴訟提起も含めた法的対応を複数進行しているとし、「当社は、今後も当社所属ライバーまたは当社に対する権利侵害行為に対しては、迅速に法的手続（刑事的な手続を含みます。）を講じてまいります」と表明した。