FC東京からバレンシアへサッカーJ1のFC東京からスペイン1部バレンシアに移籍した、佐藤龍之介の新天地での集合写真が話題になっている。ファンからも「何故なんですか？」などの声が上がった。バレンシアは日本時間19日に公式インスタグラムを更新。青空の下、背景には山が見える自然豊かな場所での集合写真だが、向かって右端の方にいる佐藤に違和感があった。後列の選手は立って写真に納まり、前列にいる選手は椅子に座っ