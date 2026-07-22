世帯年収1000万円を超えるとそれなりに余裕はありそうだが、実態はそれほど甘くない。投稿を寄せた愛知県の30代男性は世帯年収1600万円。高収入世帯のリアルな暮らしぶりを明かした。世帯年収の内訳は本人が1200万円で妻が400万円。住まいは持ち家のマンションで、トヨタ車を1台所有している。かなりの高収入を得ている男性だが、その労働環境はなかなかハードだ。「食費は月5万円、外食は週1回から2回で教育費月3万円くらいです」