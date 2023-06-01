中東情勢をめぐる不安から円安が進んでいます。先ほど、外国為替市場で円相場は1ドル＝163円台をつけました。外国為替市場で円売りが進み、円相場は先ほど、1ドル＝163円台をつけました。プラザ合意後に急速に円高が進んだ1986年12月以来、およそ39年半ぶりの円安水準です。アメリカ軍が10日連続でイランを攻撃するなど、中東情勢が一段と悪化するとの警戒感から「有事のドル買い」が強まり円安が進みました。政府・日銀は円売りの