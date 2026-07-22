アメリカのトランプ大統領は21日、イランが地下に核関連施設を建設しているとされる「ピックアックス山」の周辺を近く攻撃する考えを示しました。トランプ大統領：近く、その地域（ピックアックス山）を攻撃することになるだろう。彼ら（イラン）には、それを防ぐ手だてはない。非常に激しく攻撃する。ロイター通信によりますと、この山には厳重に防護された地下施設があり、アメリカ軍が保有する大型の地下貫通爆弾でも、破壊が難