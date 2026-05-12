「studio CLIP」が、世代を超えて愛される絵本キャラクター『ノンタン』とのコラボレーション！ 初夏にぴったりな、明るくて色鮮やかな生活雑貨を37型が登場します。2026年5月13日（水）から、公式WEBストア 「and ST (アンドエスティ）」と、国内のstudio CLIP店舗などで発売されます。（写真）【studio CLIP×ノンタン】キュートな生活雑貨studio CLIP×ノンタン今回のコラボレーションでは、インテリアやキッチン雑貨や夏物雑貨