韓国代表OBが森保監督の招聘を提言、「プライドより結果」と力説ココカラネクスト

韓国代表OBが森保監督の招聘を提言、「プライドより結果」と力説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 韓国代表OBが森保一監督の韓国代表招聘を提言したと報じられた
  • キム・ヨングァン氏は「日本の失敗と苦難のデータが森保監督の頭にある」と主張
  • プライドは捨てなければならない」と母国再建への強い思いを語ったという
記事を読む

関連の最新ニュース

北中米ワールドカップ

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. KFCが通常運営再開 クーポン発表
  2. 2. 小倉優子が血液検査 衝撃の数値
  3. 3. トイレ客を恫喝か 店の「悪評」
  4. 4. 自民党、トレカ議連設立の方針
  5. 5. W杯後の最新FIFA順位に意見殺到
  6. 6. うつ病の知られていない10の症状
  7. 7. 有吉が意味深「言い訳多いな」
  8. 8. 「なんでも鑑定団」異例の鑑定額
  9. 9. 店員が景品仕分け? 吉野家が釈明
  10. 10. 安住アナ「本当に心外」苦言呈す
  1. 11. 前田大然のゴール W杯候補に選出
  2. 12. 中村敬斗 制服姿で闇バイト警告
  3. 13. 高校野球で波乱 酷暑が影響か
  4. 14. ホロ運営 カスハラへの方針制定
  5. 15. 日本人審判員、W杯で主審ならず
  6. 16. 集団暴行「頭部と顔は全て出血」
  7. 17. マイナカード取得義務化 見送り
  8. 18. 休憩1時間で乗務、誤って駅通過
  9. 19. ドラマ「最愛」制作陣が再集結
  10. 20. キャバ嬢と風俗嬢 最大の相違点
  1. 1. トイレ客を恫喝か 店の「悪評」
  2. 2. 店員が景品仕分け? 吉野家が釈明
  3. 3. 中村敬斗 制服姿で闇バイト警告
  4. 4. 集団暴行「頭部と顔は全て出血」
  5. 5. 休憩1時間で乗務、誤って駅通過
  6. 6. キャバ嬢と風俗嬢 最大の相違点
  7. 7. 【速報】熱中症で261人が救急搬送　重症者は10人　東京消防庁管内　2022年以来、過去最多（午後9時まで）
  8. 8. 「夜の熱中症」エアコンの使い方
  9. 9. 夏に控えるべき食品を医師が解説
  10. 10. 少年5人逮捕 土下座強要で暴行か
  1. 11. グラドル 薬物逮捕前の「奇行」
  2. 12. 男子中学生が覚醒剤使用か 逮捕
  3. 13. コンビニトイレで賠償強要? 逮捕
  4. 14. LUUPで死亡事故 隠された欠陥
  5. 15. 87歳死亡 発見時の体温は42.6℃
  6. 16. ChatGPT・Gemini・Claude 選び方
  7. 17. 40年で9割減「海離れ」進む背景
  8. 18. クマ殺処分「人の怖さ」学ばず?
  9. 19. 20年の恋を貫き不倫 妻子の拒否
  10. 20. 凍ったボトル 保冷方法を実験
  1. 1. 自民党、トレカ議連設立の方針
  2. 2. マイナカード取得義務化 見送り
  3. 3. スポドリで下痢 原因は「水筒」
  4. 4. 3万で強姦しない?元カレが依頼か
  5. 5. 車「保有」認めず…裁判所が警告
  6. 6. 女性の弁当に「体液」…男の余罪
  7. 7. 骨太方針修正も金利上昇は続くか
  8. 8. 生理でプール見学「日なたで」
  9. 9. W不倫 相手にハメられすべて失う
  10. 10. 純喫茶 廃業危機を救ったSNS投稿
  1. 11. 週刊誌の誹謗中傷に怒り収まらず
  2. 12. 貧乏or富豪 割り勘時に差が出る?
  3. 13. 首相の多忙ぶりアピールに賛否
  4. 14. 「医療保険は不要」理由を解説
  5. 15. 次期戦闘機、第三国との協力視野と防衛相
  6. 16. 「100-7」認知症の父が衝撃回答
  7. 17. 高市内閣の支持率下落、自民幹事長「要因を分析している」…国民・玉木代表は「期待裏切られたと感じる人が増えているのでは」
  8. 18. 不倫報道の21歳&警官 写真流出か
  9. 19. ビールの売り子が語る「舞台裏」
  10. 20. 億当て習慣とおすすめ開運購入日
  1. 1. 中国「沖ノ鳥島は島ではない」
  2. 2. 「軍隊×飯テロ」異例作が大バズ
  3. 3. 湾岸諸国 報復踏み切れない事情
  4. 4. Kimi K3 人気殺到でサブスク停止
  5. 5. ウクライナ 軍トップ交代の波紋
  6. 6. 韓国外交官全員の情報が流出か
  7. 7. ティラノサウルス 知能低かった?
  8. 8. フーシ派がサウジ海上封鎖を表明
  9. 9. 円相場 約39年ぶりの円安水準に
  10. 10. 旭日旗めぐり韓教授に「DMテロ」
  1. 11. 北朝鮮 コメ横流し将校を銃殺刑
  2. 12. OpenAI 社内AIが制限を自ら回避
  3. 13. 仏が欧州初 15歳未満SNS禁止法
  4. 14. 米の美人キャスター 投稿が波紋
  5. 15. NY連邦ビル前で発火 ICE抗議か
  6. 16. ニコポリ住民 絶えぬ攻撃に適応
  7. 17. ホン前監督めぐるAI動画 物議に
  8. 18. 金正恩氏 女性称賛に隠れた狙い
  9. 19. 北中米W杯閉幕 スペインが頂点へ
  10. 20. 米心臓協会 コーヒー適量を提言
  1. 1. 政府 ガソリン補助金を9月縮小へ
  2. 2. ニチレイへ犯行声明 情報流出も
  3. 3. 脱毛大手ミュゼ 崩壊の構造とは
  4. 4. ワタミ サブウェイ改革が奏功
  5. 5. 全東信破産 飲食店に深刻な打撃
  6. 6. 高級車を現金購入 税務署の目線
  7. 7. 円が163円台 39年ぶりの安値水準
  8. 8. 円相場 163円台に 39年ぶり安値
  9. 9. 内科医が勧めるアイスの選び方
  10. 10. 首都圏マンション 平均1億円超え
  1. 11. 元部長55歳 ハローワークの洗礼
  2. 12. 高市内閣初の「骨太の方針」策定
  3. 13. 断食24時間で若返りホルモン5倍
  4. 14. 住宅営業が事前審査を急かす裏側
  5. 15. SBI証券 仲介口座変更の落とし穴
  6. 16. 村上系投資会社 ヤマダHD株保有
  7. 17. 毎日歩く習慣が 脳の老化を防ぐ
  8. 18. 高配当株に育つ銘柄 4条件とは
  9. 19. 事情知っていた佐藤二朗の事務所
  10. 20. 宮脇氏 退職金とインフレを解説
  1. 1. アップル製品 一斉値上げの中身
  2. 2. ヤフフリ トレカ出品が実質無料
  3. 3. App Store 偽装アプリ62個を特定
  4. 4. Type-C＆USB Aに直挿しできる！USBポート付き高速SDカードリーダー
  5. 5. ブラムハウス最新作『オブセッション 災愛』の本編映像2本と追加場面写真が公開
  6. 6. 音楽ストリーミングサービスが普及した時代に「音楽海賊版の失われた喜び」をアーティストが語る
  7. 7. 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最終予告が公開
  8. 8. くつろいで動画を見たい諸兄に捧ぐ、Gear VRでNetflixやDMMのVR動画を寝たまま見る方法：VR情報局
  9. 9. 下町ロケット弁護士が説く「技術立国ニッポン」の再定義
  10. 10. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
  1. 11. 自宅が圏外の人に朗報！超小型基地局「フェムトセル」が包括免許でぐっと身近になる
  2. 12. EUがAliExpressに最高額の制裁金
  3. 13. 40周年の“ドラクエ”がGeminiとコラボ、リアルイベント「ジェミニクエスト」開催
  4. 14. Windows10完全対応PCへの買いかえで失敗しない方法
  5. 15. ポケモンを鑑賞するテラリウム
  6. 16. iPhoneを部品から自作した男が今度はiPhone 7にヘッドホンジャックを内蔵する魔改造に成功
  7. 17. 【値上げで激変か】パソコンメーカー戦国時代～今後どうなる？
  8. 18. 幸福いっぱいの小池栄子が頑張らないといけない事情／今週の注目トレンド人
  9. 19. イタリアの証明写真ボックスで撮影した証明写真は日本で使えない
  10. 20. ハッセルブラッド、業界初の中判ミラーレスカメラ「X1D」を発表
  1. 1. W杯後の最新FIFA順位に意見殺到
  2. 2. 高校野球で波乱 酷暑が影響か
  3. 3. 日本人審判員、W杯で主審ならず
  4. 4. 水原受刑者のインタビュー公開か
  5. 5. トランプ氏いないが…今世紀最高
  6. 6. 星街すいせい 始球式で105キロ
  7. 7. 大谷 23号で全球団制覇に前進か
  8. 8. ロナウド 口元隠しに称賛の対応
  9. 9. 森保Jのエース 美容番長だった
  10. 10. 敬斗 移籍誘いは「届いている」
  1. 11. W杯優勝写真の投稿 日本人も驚き
  2. 12. 前田大然 プレミアへ移籍秒読み
  3. 13. イブラ氏 パレデスに怒りの直言
  4. 14. 中村敬斗 欧州強豪が才能に注目
  5. 15. 古橋亨梧 古巣復帰説にサポ異論
  6. 16. 山崎伊織 妻を気遣い寮で朝食
  7. 17. ドジャース実況にNY識者が反発
  8. 18. 敗退後 C・ロナらの行動に注目
  9. 19. W杯でトランプ氏 イタリア紙批判
  10. 20. W杯前日 タイムズスクエアが惨状
  1. 1. 小倉優子が血液検査 衝撃の数値
  2. 2. 有吉が意味深「言い訳多いな」
  3. 3. 「なんでも鑑定団」異例の鑑定額
  4. 4. 安住アナ「本当に心外」苦言呈す
  5. 5. 前田大然のゴール W杯候補に選出
  6. 6. ホロ運営 カスハラへの方針制定
  7. 7. ドラマ「最愛」制作陣が再集結
  8. 8. 異例 KANさんの情報発信を再開
  9. 9. 近藤真彦の結婚巡る姿勢 物議
  10. 10. 「旅サラダ」勝俣州和に批判続出
  1. 11. ダブルインパクト 不体裁が発生
  2. 12. 脱糞騒動「犯人探し」動画が波紋
  3. 13. 鬼越 動画で改めて経緯を説明
  4. 14. 女優と日本代表の2ショ 話題
  5. 15. リリー・フランキー 騒動へ軽口
  6. 16. しんいち「鶴の一声」で投稿削除
  7. 17. 堀江氏 ファンとの写真断るワケ
  8. 18. ホリ、“切実”な家族の介護問題を明かす「高齢者の一人暮らし…回らなくなってきたかも」
  9. 19. 女優の顎を…騒動イジりに疑問
  10. 20. 鬼越 渡部への電話謝罪を報告
  1. 1. 二の腕カバー 夏トップス共通点
  2. 2. 激安ホテルを予約→12万円失った
  3. 3. 女装家の劣等感を救ったツッコミ
  4. 4. 即「イケおじ」なれる3ステップ
  5. 5. 図書館で夫が不機嫌 理由に呆れ
  6. 6. 金子恵美氏に「贈り物」逸話あり
  7. 7. ワークマン 社員愛用のPB商品
  8. 8. 角上魚類「角上の日」7月は22日
  9. 9. 15歳で妊娠判明 交際相手の反応
  10. 10. 高橋成美氏に「出歩き禁止」秘話
  1. 11. 紅しょうが稲田が毎回振られる人
  2. 12. 「パートなのに」一言で悲劇襲う
  3. 13. 下半身デブを脱却 1日5回の習慣
  4. 14. 初デートで女性が断った「車種」
  5. 15. 丸善ラウンジ アイス食べ放題へ
  6. 16. サンリオ 新宿で没入ホテル体験
  7. 17. 12星座【リーダー】あるある　牡羊座は熱血リーダー、乙女座は冷静沈着のリーダーに！
  8. 18. 紀平梨花 誕生日に胸中明かした
  9. 19. 【studio CLIP×ノンタン】初コラボ！保冷バッグなど全37型のキュートな生活雑貨でるよ〜♪
  10. 20. 紅しょうが・稲田 まかれた過去