トランプ米大統領＝ＡＰ読売新聞オンライン

トランプ大統領がイラン中部の地下核施設を近く激しく攻撃すると宣言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ米大統領がイラン中部の核施設建設地への攻撃を示唆した
  • 「ピックアックス山」周辺を「近いうちに激しく攻撃する」と語ったという
  • イランとの最終合意協議については「会談する気は全くない」と述べた
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