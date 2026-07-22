猛暑が続くなか、冷水でつくるカップヌードルが登場です。“冷水専用”で、お湯ではなく冷水を注いで5分で出来あがる「冷しカップヌードル」は日清食品が発売しました。5年にわたる開発の末に誕生した“冷水タイプ”は、発売55周年のカップヌードルの歴史で初となる取り組みで、2つの味を展開します。暑い日にお湯を使わないことから、冷たい麺を手軽に楽しみたい層も新たなターゲットに見据えています。