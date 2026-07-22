首都圏の新築マンションの平均価格が、上半期としては初めて1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、2026年1月〜6月までの首都圏の新築マンションの平均価格は、前の年より13.1％上昇し1億135万円となりました。1億円を超えるのは上半期としては初めてで、過去最高を更新しています。また、東京23区の平均価格は1億4249万円で、こちらも過去最高です。不動産経済研究所は、今後も高値圏での推移が続くとし、さらに中東