世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】「クールネックリング」と「冷感スプレー」それぞれの3位～1位をイッキ見!

MBS清水麻椰アナウンサーが「ひんやりグッズ２番勝負」として、「クールネックリング」と「冷感スプレー」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト３”を発表した。

＜クールネックリング＞

【3位】軽くてフィット感もいい、長時間つけていられる一品

【2位】首全体をムラなくカバーしながら、驚きの持続時間を記録！

【1位】「冷却力」圧倒的１位 平子も「これなしの夏が考えられなくなっちゃう」

＜冷感スプレー＞

【3位】「使いやすさ」トップ さらにシリーズ最強の清涼感を実現

【2位】清水アナも白衣の上から涼しさ実感 「コスパ」もNo.1

【1位】平子も「これは1位」と即答する、圧倒的「ひんやり感」

今回は、「クールネックリング」と「冷感スプレー」各10商品を調査。審査には、アルコ＆ピースの平子祐希と家事アドバイザーの矢野きくのさんが協力した。

首周りをひんやりさせてくれる「クールネックリング」のチェックポイントは

①冷却力

②使い心地

③持続時間

の3項目。

衣類の上からスプレーするだけでひんやり感を与えてくれる「冷感スプレー」は

①ひんやり感

②使いやすさ

③コストパフォーマンス

の3項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

忖度なしにひたすら「ひんやりグッズ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト3とは！？

「クールネックリング」の第3位は、白元アースの『アイスノン ネッククーラー』（税込2178円 ※番組調べ）。

全項目で8点以上を獲得。バランスの良さが光る中、評価が高かったのが1位となった「使い心地」で、平子は「フィット感はいいですね」、清水アナも「当たってほしいところをしっかり押さえてる感じです」と称賛した。

重さは10商品中で一番軽い116ｇ。さらに、わずか3分で首元の温度を14.2℃も下げる強力な「冷却力」も申し分なし。平子は、冷たさにトゲがなく、長時間つけていられる点も評価した。

【クールネックリング・2位】首全体をムラなくカバーしながら、驚きの持続時間を記録！

第2位は、WIZの『SUO RING Plus 18°ICE（Mサイズ）』（税込3520円 ※番組調べ）。

『SUO RING』はクールネックリングの先駆け的存在。1位となった冷たさの「持続時間」の調査では、実力をいかんなく発揮。20℃を超えるまでに要した時間は約2時間30分と、驚きの持続時間を記録した。加えて「冷却力」も高く、首元の温度は 12.9℃も下がった。

さらに、その形状は首全体をムラなくカバーしてくれて、清水アナも「先駆者がちゃんと体にフィットする形を研究してるっていうのが分かりましたね」と感心した。

【クールネックリング・1位】「冷却力」圧倒的１位 平子も「これなしの夏が考えられなくなっちゃう」

そして第1位は、白元アースの『アイスノン ネッククーラー NEO』（税込3278円 ※番組調べ）。

大きな特徴が幅広のデザインで、首のラインに密着するよう冷却キューブが小分けに配置されている。「使い心地」では満点を獲得し、平子は「フィットしてるけど苦しくない。ネッククーラーをつけてる感がないですね」と絶賛した。

また「冷却力」は圧倒的１位。「NEOって言ってるけど、その期待値以上でしたね」（清水アナ）、「1回つけちゃったら、これなしの夏が考えられなくなっちゃう」（平子）と、アイスノンブランドの実力を見せつけた一品が総合１位に輝いた。

【冷感スプレー・3位】「使いやすさ」トップ さらにシリーズ最強の清涼感を実現

「冷感スプレー」第3位は、白元アースの『アイスノン シャツミストICE KING』（税込968円 ※番組調べ）。

手になじむボトルサイズと形状、さらに軽い力でスプレーできる点から「使いやすさ」部門で1位に。加えて、「ひんやり感」でも高い評価を獲得した。

クール成分と冷感補強成分の配合を特別仕様にすることで、シリーズ最強の清涼感を実現。平子は「即効性ある！」、清水アナも「本当にひんやりする」とその効果に納得の様子だった。

【冷感スプレー・2位】清水アナも白衣の上から涼しさ実感 「コスパ」もNo.1

第2位は、レックの『熱中レスキュー ウェアクール 鬼クール』（税込980円 ※番組調べ）。

No.1となった「コストパフォーマンス」の高さに加え、「ひんやり感」もしっかり得られると高評価。

平子は「冷水をぶっかけられた感じ」と感想を語り、清水アナも白衣の上からでも涼しさを実感した。その秘密が、冷感成分の独自配合。なんと45分以上も冷感が持続するという。

【冷感スプレー・1位】平子も「これは1位」と即答する、圧倒的「ひんやり感」

そして第1位は、ときわ商会の『ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料』（税込1485円 ※番組調べ）。

3項目全てで9点以上を獲得。中でも衝撃的だったのが、かけた瞬間に訪れる圧倒的「ひんやり感」で、部門1位にもなった。とにかく冷えることを目的に、メントールなどのひんやり成分を従来品より30％以上増量。風を送るとひんやり感がよりパワーアップし、平子は「これは1位ですわ」と即答！

強力な冷感だけでなく、消臭・除菌成分も備える猛暑の心強い味方が総合1位に輝いた。

スーパーやドラッグストアなどで見かけることが多くなった、「クールネックリング」と「冷感スプレー」。今回のランキングを参考に、手軽に使えるひんやりグッズで猛暑を乗り切ってほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年7月11日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）