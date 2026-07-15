スポーツ専門局「ESPN」電子版が14日（日本時間15日）、セオドア・ルーズベルト以降の歴代米大統領21人の直筆サイン入り野球ボールのセットが、ハント・オークションズによるMLBオールスターのライブオークションで305万5000ドル（約4.95億円）で落札されたと報じた。

匿名の出品者は約30年をかけてコレクションを完成させたという。すべてのボールには、JSA（James Spence Authentication/世界で最も有名なサイン鑑定会社の一つ）、またはPSA/DNA（Professional SportsAuthenticator/DNA Authentication Services/トレーディングカードの鑑定会社「PSA」が展開するサイン鑑定部門）による真正証明書が付属している。

中でも1918年に署名されたセオドア・ルーズベルトのボールは、現存が確認されている2個のうちの1個とされる。元ゼネラル・モーターズ傘下キャデラック部門社長の息子、エドウィン・コリンズが18歳の誕生日に贈られた経緯を記した書簡も添えられている。

ジョン・F・ケネディのサイン入りボールには、ヤンキースの名投手ホワイティ・フォードによる手紙が付属。1960年代初頭、フロリダ州パームビーチでのオープン戦中に、フォード、ヨギ・ベラ、ミッキー・マントル、トニー・クーベックがシークレットサービスの案内でジョセフ・ケネディ邸を訪問し、ケネディ大統領が12個のボールにサインしたと説明されている。

オークション会社によると、現在残っているのは今回の1個だけという。20年以上にわたりMLBオールスターウイークの公式オークション会社を務めるハント・オークションズのデービッド・ハント社長は、野球の歴史と大統領との関係に対する収集家の情熱について「コレクションそのものと同じくらい見事だ」と称賛した。