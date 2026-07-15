「準決勝にふさわしいレベルだったのか？」フランス代表デシャン監督がレフェリーに苦言。スペイン戦完敗の原因は？「主な理由は…」【W杯】
現地７月14日に開催された北中米ワールドカップの準決勝で、前回準優勝のフランス代表がスペイン代表と対戦。22分にミケル・オジャルサバルのPKで先制を許すと、58分にもペドロ・ポロのゴールで追加点を献上。０−２で敗れて決勝進出を逃した。
フランスメディア『RMC Sports』によれば、ディディエ・デシャン監督は「選手たちは打ちひしがれている、しかし、冷静に考えなければならない。技術的に劣っていた。我々の責任だ」と試合を振り返りつつも、「ただ、一つ質問させてほしい。審判は準決勝の試合を務めるにふさわしいレベルだったのか？」レフェリーに対する不満を口にした。
また、敗因については次のように分析している。
「主な理由は、我々のプレーが単純に基準を下回っていたことだ。技術的なミスや、チャンスにつながるはずだったパスミスもあった。スペインは先読みとパスワークで攻撃を阻止するのが非常に上手い。我々は攻撃面で彼らにもっと問題を起こしたかった」
スペインに完敗したフランスは３位決定戦に臨むこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランスメディア『RMC Sports』によれば、ディディエ・デシャン監督は「選手たちは打ちひしがれている、しかし、冷静に考えなければならない。技術的に劣っていた。我々の責任だ」と試合を振り返りつつも、「ただ、一つ質問させてほしい。審判は準決勝の試合を務めるにふさわしいレベルだったのか？」レフェリーに対する不満を口にした。
また、敗因については次のように分析している。
「主な理由は、我々のプレーが単純に基準を下回っていたことだ。技術的なミスや、チャンスにつながるはずだったパスミスもあった。スペインは先読みとパスワークで攻撃を阻止するのが非常に上手い。我々は攻撃面で彼らにもっと問題を起こしたかった」
スペインに完敗したフランスは３位決定戦に臨むこととなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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