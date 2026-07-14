Netflix『ウィスパーマン』ロバート・デ・ニーロ×ルッソ兄弟で贈るサイコスリラー 8.28より配信
Netflixは、映画『ウィスパーマン』を8月28日より世界独占配信。日本版本予告とUS版キービジュアルが解禁された。
【動画】背筋の凍るサイコスリラー映画『ウィスパーマン』 本予告
本作は「この10年で最も評価されたスリラーのひとつ」と絶賛されるイギリスのミステリー作家アレックス・ノースによるベストセラー小説が原作。オスカー俳優のロバート・デ・ニーロが出演、『オーメン：ザ・ファースト』のベン・ジャコビーと『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のチェイス・パーマが脚本、『アベンジャーズ／エンドゲーム』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日公開）の監督でおなじみのルッソ兄弟（アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ）がプロデューサーという最強布陣で映画化された珠玉のサイコスリラーだ。
犯罪小説家のトム（アダム・スコット）の愛する息子が突然誘拐され、トムは元刑事の父（ロバート・デ・ニーロ）と共に誘拐事件の手がかりを追うが、次第に息子の誘拐が、30年前に起きた連続殺人犯“ウィスパーマン”による事件と繋がっていることが明らかになる。
この度、息が詰まるような静けさの中、不気味な囁き声で子どもたちを連れ去るウィスパーマンの恐怖がノンストップで押し寄せる日本版本予告とUS版キービジュアルが解禁された。
物語は最愛の妻を亡くし傷心中のトムと8歳の息子ジェイクが、悲しみを乗り越えて再出発するために、静かな街に引っ越してきたところから始まる。その街では過去に幼い少年を狙った連続殺人事件が起こっており、窓から囁き声で少年たちを誘い出す手口から犯人は“ウィスパーマン”と呼ばれていた。
そんなウィスパーマンも既に捕まり、事件は解決したかのように思われていたが、30年の時を経て悪夢の再来を囁くかのように再び街の少年たちが静かに姿を消す事件が次々と起こる。
解禁された映像では、「ドアを半開きにすると、すぐにささやく声が聞こえる。窓の鍵をかけ忘れると、彼がガラスをたたく音が聞こえる。孤独で悲しくて憂うつだと、囁き男がやって来る――」という不気味な言い伝えが語られる中、闇夜に紛れて何者かがジェイクに忍び寄る様子が映し出される。さらに映像からは、幼い少年ばかりを狙い、言葉巧みに子どもたちを連れ去っては残忍な殺害を続けるウィスパーマンの狂気が感じられる。
一方、息子を探すトムは、かつてウィスパーマンを逮捕した元刑事の父ピートに助けを求めるが、長らく疎遠だったふたりの間には緊迫した空気が張り詰める。さらに、デ・ニーロ演じるピートの顔には、孫を心配する祖父としての表情だけでなく、誰も知らないウィスパーマンとの因縁を胸に秘めたような複雑な表情も見られ、ウィスパーマンとピートの隠された過去も物語の重要な鍵を握っていることを予感させる。
誰も予想しなかったウィスパーマンの“再来”と衝撃の事件。服役しているはずの彼はどのようにして事件を起こしているのか。あるいはこれは模倣犯で真犯人は別にいるのか。
実力派のキャストに加え、注目の若手オーウェン・ティーグ（『猿の惑星／キングダム』）も参戦。さらに、ルッソ兄弟が設立した制作会社AGBOが制作を担い、監督にはAGBOのチーフ・クリエイティブ・オフィサーも信頼を寄せる気鋭ジェームズ・アシュクロフトが抜擢された。背筋の凍るようなスリラー作品となっている。
Netflix映画『ウィスパーマン』は8月28日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】背筋の凍るサイコスリラー映画『ウィスパーマン』 本予告
本作は「この10年で最も評価されたスリラーのひとつ」と絶賛されるイギリスのミステリー作家アレックス・ノースによるベストセラー小説が原作。オスカー俳優のロバート・デ・ニーロが出演、『オーメン：ザ・ファースト』のベン・ジャコビーと『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のチェイス・パーマが脚本、『アベンジャーズ／エンドゲーム』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日公開）の監督でおなじみのルッソ兄弟（アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ）がプロデューサーという最強布陣で映画化された珠玉のサイコスリラーだ。
この度、息が詰まるような静けさの中、不気味な囁き声で子どもたちを連れ去るウィスパーマンの恐怖がノンストップで押し寄せる日本版本予告とUS版キービジュアルが解禁された。
物語は最愛の妻を亡くし傷心中のトムと8歳の息子ジェイクが、悲しみを乗り越えて再出発するために、静かな街に引っ越してきたところから始まる。その街では過去に幼い少年を狙った連続殺人事件が起こっており、窓から囁き声で少年たちを誘い出す手口から犯人は“ウィスパーマン”と呼ばれていた。
そんなウィスパーマンも既に捕まり、事件は解決したかのように思われていたが、30年の時を経て悪夢の再来を囁くかのように再び街の少年たちが静かに姿を消す事件が次々と起こる。
解禁された映像では、「ドアを半開きにすると、すぐにささやく声が聞こえる。窓の鍵をかけ忘れると、彼がガラスをたたく音が聞こえる。孤独で悲しくて憂うつだと、囁き男がやって来る――」という不気味な言い伝えが語られる中、闇夜に紛れて何者かがジェイクに忍び寄る様子が映し出される。さらに映像からは、幼い少年ばかりを狙い、言葉巧みに子どもたちを連れ去っては残忍な殺害を続けるウィスパーマンの狂気が感じられる。
一方、息子を探すトムは、かつてウィスパーマンを逮捕した元刑事の父ピートに助けを求めるが、長らく疎遠だったふたりの間には緊迫した空気が張り詰める。さらに、デ・ニーロ演じるピートの顔には、孫を心配する祖父としての表情だけでなく、誰も知らないウィスパーマンとの因縁を胸に秘めたような複雑な表情も見られ、ウィスパーマンとピートの隠された過去も物語の重要な鍵を握っていることを予感させる。
誰も予想しなかったウィスパーマンの“再来”と衝撃の事件。服役しているはずの彼はどのようにして事件を起こしているのか。あるいはこれは模倣犯で真犯人は別にいるのか。
実力派のキャストに加え、注目の若手オーウェン・ティーグ（『猿の惑星／キングダム』）も参戦。さらに、ルッソ兄弟が設立した制作会社AGBOが制作を担い、監督にはAGBOのチーフ・クリエイティブ・オフィサーも信頼を寄せる気鋭ジェームズ・アシュクロフトが抜擢された。背筋の凍るようなスリラー作品となっている。
Netflix映画『ウィスパーマン』は8月28日よりNetflixにて世界独占配信。