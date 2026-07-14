村上が使っていた新アイテムにSNS注目

日本人選手2人目の大舞台を“新しい相棒”と迎えた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が13日（日本時間14日）、オールスターゲーム前日に行われたホームランダービーに出場。9本のアーチを描き、フィラデルフィアは熱気に包まれた。豪快な柵越えとともに、ファンは“ある変化”に注目していた。

5月末までに20本塁打を記録したアーチストとしての真価を、スター選手が揃うオールスターでも見せつけた。メジャー1年目ながら抜擢されたホームランダービー。最初のスイングでいきなり右翼席に打球を放り込むと、最長466フィート（約142メートル）の打球を飛ばすなど、次々に柵越えを記録した。

参加選手に与えられた20スイングで、村上が記録した柵越えは9本。結果的に8人中5位に終わり、準決勝進出は逃したが、恒例イベントを盛り上げた。また、この日、村上がNIKE「ジョーダン・ブランド」と契約を結んだことも明らかに。ホームランダービーでは、ジョーダン・ブランドの「Air Jordan 11」を履き、快音を響かせた。

オールスターから変わった野球道具に日米ファンは注目。SNS上では「やっぱりだったか!?」「いつの間にニューバランスから鞍替えしてたんだ」「スパイク可愛い」「めっちゃカッコいい」「激アツやな」「今日がデビュー日だったのか」などの声が飛び交い、盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）