なぜ東大理系ではなく、早慶文系で民間企業就活は十分なのか…教育投資ジャーナリスト「プライドを拗らせてしまった東大生よりも、非認知能力が高い早慶文系生は強い」



就職活動において重要視されている学歴ではあるが、教育投資ジャーナリストの戦記氏は「早慶文系であれば、東大理系とも民間就活では入口では互角」だという。なぜなのか。同氏が解説するーー。





みんかぶプレミアム連載「受験とキャリアの不都合な真実」



民間就活では早慶文系でも十分戦える

教育投資ジャーナリストの戦記（@SenkiWork）と申します。

民間就活において早慶以上ならば同じフィールドと考えて良い

東大と早慶文系で「世界観が異なる」のもまた事実

2028年卒の民間企業就活も、インターンシップに向けた動きが本格化する季節となりました。大学2年生や1年生といった当事者世代のみならず、その手前にある中高生、さらには「我が子の最終学歴をどこに設定し、どれだけの教育資金を投資すべきか」に頭を悩ませる中学受験保護者の間でも、日本の雇用・就職市場の動向には常に熱い視線が注がれています。昨今、Twitter（現X）をはじめとする教育・キャリア界隈を観察していると、「これからの時代、東大や京大でなければグローバル企業には通用しない」、「理系専攻し、大学院まで進まなければAI時代に淘汰される」といった、極端で不安を煽るような言説が溢れています。確かに、特定の最先端技術を扱う研究職や、シリコンバレーを目指すような特殊な スペシャリスト であれば、その見方も一理あるかもしれません。しかし、日本国内における「 エリート サラリーマン（通称”エリサラ”）」、すなわち総合商社、外資系コンサルティングファーム、大手金融機関、総合デベロッパーといった民間企業の総合職を目指すゲームにおいて、本当に東大や一橋や東京 科学 大学といった「東京一科」でなければ勝てないのでしょうか。最初に結論を申し上げると、今回は、日本における新卒採用市場での学歴フィルターの現実、東大と早慶の間に横たわる差異、 そんな現状を認識しつつも就活戦線で逆転する武器について、深く掘り下げてみたいと思います。---まず、日本のトップ企業における採用実績データを客観的に俯瞰してみましょう。民間就活市場において、早慶が東大などの旧帝国大学や一橋大学、東京 科学 大学と「全く同じフィールド」で戦っていることは、各種オープンデータから一目瞭然です。経済誌や就職情報大手が毎年発表している各種「主要大学の就職先ランキング」によると、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事といった5大総合商社、および マッキンゼー・アンド・カンパニー 、ボストン コンサルティング グループ（BCG）などのトップティア外資系コンサル、さらには東京海上日動火災保険や三井住友銀行といった大手金融機関における採用人数のトップ3は、毎年ほぼ例外なく各大学の1学年あたりの定員（東大：約3,000名、慶応：約7,500名、早稲田：約9,000名）を考慮した「採用率（学年定員に対する比率）」で算出しても、さほど大きな違いはありません。いろいろな統計がありますが、東大・早慶の場合は、プライム上場企業への就職率は30〜40%程度と考えて良いでしょう。就活市場における実務的な採用プロセスを分解すると、企業側が設定している最高クラスの学歴ランクの括りは、多くの場合となっていると考えて良いと思います。このトップレイヤーに属している限り、企業側から見た初期評価はリクルーターの面談がつくタイミング、OB・OG訪問でアクセスできる社員の層、とくに選考案内において、 東大生 と早慶生の間で構造的な格差がつけられることはありません。しかし、Twitterを眺めていると、定期的に以下のような「就活絶望論」がバズり、学生や保護者を恐怖に陥れています。「実は五大商社の内定者の多くは、早慶内部体育会・帰国子女・旧帝理系院生という属性ばかりであり、これが”就活のグロさ”の本質である」読者の方も、こうした言説を目にして「やはり普通の文系では五大商社のようなトップエリサラにはなれないのか」と暗い気持ちになったことがあるのではないでしょうか。ですが、僕の考えは以下の通りです。「そんなにグロくないですよ」と。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー▪️実際の投稿「実は五大商社の内定者の多くは早慶内部体育会・帰国子女・旧帝理系院生という"就活のグロさ"を突き付けてしまう」そんなにグロくないですよ。戦記君の場合は、両親高卒の純ドメで市川からの指定校推薦で早稲田法でも三井物産に就職できたし社費MBA派遣の機会も頂きましたし。」ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー古い話になり恐縮ですが、 就職氷河期 である2000年に就活をした僕の個人の話をさせて下さい。「n=1の事例なんて再現性が無いではないか」と指摘されそうですが、当時の僕の周りを見ていても、n=1の突破力で内定に至った人間たちばかりなのが実情なのです。僕は、両親が高卒の家庭に生まれ、海外居住経験の一切ない「純ドメ」の人間です。高校は千葉の私立である市川高校に通っていましたが、そこから「指定校推薦」で早稲田大学法学部へ進学しました。世間の エリート 基準から見れば、そんな僕であっても、新卒就活においては五大商社の一角である「三井物産」に内定し、就職することができました。この事実が意味するのは、世間が煽る「帰国子女でなければ商社は無理」「体育会でなければ早慶文系は買い手市場で潰される」といった言説は、単なる偏ったステレオタイプか、あるいはゲームの戦い方を間違えている就活生の言い訳に過ぎないということです。重要なのは、スタートライン時点においては、後塵を拝することは絶対にありません。少なくとも、打席に立つことはできるのです。---学歴という共通のチケットを持ち、同じフィールドに立ちながらも、大学生活における「精神的余裕」と「自己肯定感」、すなわち中高6年間から大学1年生に至るまでの「世界観」において、東大受験組と早慶文系組の間には、深くて暗い川が流れています。以前の論考でも分析した通り、少子化に伴いインフレが進んでしまった現代の東大・医学部受験、および鉄緑会に代表される過密カリキュラムに中高6年間を捧げるゲームは、子供の心身に凄まじい負荷を強います。中高6年間、可処分時間の大半を共通テストや二次試験の「点数を1点でも多く最適化する作業」に投入し、綱渡りのプレッシャーの中で 奇跡 的に合格をもぎ取った 東大生 は、入学した瞬間に「人生の第一ゲームの終了」を経験します。さらに残酷なのは、「必死に努力したものの東大に届かず、滑り止めとして早慶の文系学部に進学した層」のメンタリティです。以下事例を考えてみましょう。東大不合格・早慶文系進学組の悲劇的なタイムライン中高6年間を鉄緑会や大手予備校の過酷な課題に捧げる→東大入試でわずか数点足りずに不合格→滑り止めの早慶へ進学→4月の大学入学式において、自己肯定感に少なくない傷を負った状態でスタート→出身高校を周囲に聞かれるのを辛く感じ、大学のサークル活動や新しい人脈形成のスタートダッシュに出遅れるこれに対して、中学受験や高校受験、あるいは高校時代の指定校推薦などで彼らは、インフレしきった現代の大学受験という不確実な賭けに、自らの青春の全財産（時間・精神力・体力）を張る必要がなかったため、中高時代からスポーツ、長期留学、あるいは一生モノとなる友人同士の強固なネットワーク形成にリソースを投資することができました。大学1年生の4月という、親の影響下から離れて朝帰りも含めて自由に行動でき、人生において最も多感で 人間関係 が形作られる時期において、どちらが民間就活において決定的に重要となる「非認知能力」や「対人折衝能力」を磨くことができるかは、議論の余地がありません。東大というブランドは確かに学術研究や官僚機構においては絶対的な真価を発揮しますが、民間企業の就職面接という「初対面の大人と信頼関係を構築するコミュニケーションゲーム」の舞台においては、必ずしも絶対正義ではありません。大学受験のプレッシャーで疲弊しきってプライドを拗らせてしまった 東大生 よりも、