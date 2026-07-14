事件の経緯と暴行が拡大した背景

最大の争点は有罪か無罪かではなく「量刑」

元警視庁刑事が解説！女性容疑者と関係を持った特捜検事に問われる「特別公務員暴行陵虐罪」

三億円事件の捜査を迷走させたのは「単独犯説」だった。元刑事が語る未解決事件の闇

元警視庁刑事が解説する無差別殺傷事件の盲点。理学療法士はなぜ「無敵の人」へと至ったのか

【江別大学生・集団暴行死】「笑いが止まらない」と言っていた16歳の少年に不定期刑を求刑：元刑事が解説

【江別・大学生集団暴行】判決が大炎上・元刑事が解説：川村被告懲役30年、飛び蹴り男20年、笑いながら蹴った少年は9～13年

懲役 30年に不服。川村葉音被告（21）と検察が双方でダブル控訴。【江別市男子大学生事件】元刑事が解説

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。