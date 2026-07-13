「ログハウスのような雰囲気」1泊4,950円のコンテナホテルが秘密基地みたいで泊まってみたくなる

「朝食・大浴場・ビール付きで5,000円は安すぎる」京都プラザホテルのコスパが高すぎた

大阪での宿泊は豪華朝食で選ぶのが正解！串カツも堪能できる「SARASA HOTEL 道頓堀」徹底レビュー