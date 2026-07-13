【神コスパ】1泊4,500円で全室4人部屋！大阪・西成の激安ホテル「BAKURO by DOYANEN」に泊まるべき理由
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】大阪の西成で宿泊した1部屋で4人宿泊できる部屋しかないホテルが安すぎました」を公開した。動画では、大阪市西成区にある全室4人部屋の珍しいホテル「BAKURO by DOYANEN」の魅力を紹介し、その圧倒的なコストパフォーマンスを伝えている。
今回宿泊した「BAKURO by DOYANEN」は、南海萩ノ茶屋駅から徒歩1分という好立地にありながら、1泊4,500円という安さを誇る。施設内は中から外が見える開放的なロビーに加え、20人から30人が滞在できそうなラウンジスペースを完備。電子レンジやホステルでよく見かけるボードゲームの貸し出し、大阪の観光案内ブックなども用意されており、宿泊者が快適に過ごせる工夫が随所に施されている。
スマートロックで入室した「ファミリールームN」は、広さ21.4平米とゆとりのある空間。室内には木目調の二段ベッドとシングルベッド2台が並び、すべてのベッドの上にバスタオルとタオルが置かれている。さらに、各ベッドにコンセントと照明が設置されている利便性の高さも紹介された。また、他の系列ホテルでは共用であることが多いトイレとシャワーが部屋内に完備されている点に触れ、「2020年に設立されたばかりということもあり水回りはかなり綺麗で清潔感があります」と高く評価した。
夕食時には、周辺の飲食店が閉まりやすい夜9時でも安心な「なか卯 萩ノ茶屋店」へ。親子丼にサラダと味噌汁が付いた670円のセットを注文し、七味唐辛子をかけて美味しそうに頬張る様子が収められている。
翌朝、真っ赤なカーテン越しに朝日が差し込む部屋で目覚めた配信者は、「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。動画内で語られた「ドヤホテルが多い西成区であえて旅行客向けのビジホを展開されているのは凄い事ですよね」という言葉の通り、コストを抑えて大阪を旅行したいグループにとって、有力な選択肢となりそうだ。
今回宿泊した「BAKURO by DOYANEN」は、南海萩ノ茶屋駅から徒歩1分という好立地にありながら、1泊4,500円という安さを誇る。施設内は中から外が見える開放的なロビーに加え、20人から30人が滞在できそうなラウンジスペースを完備。電子レンジやホステルでよく見かけるボードゲームの貸し出し、大阪の観光案内ブックなども用意されており、宿泊者が快適に過ごせる工夫が随所に施されている。
スマートロックで入室した「ファミリールームN」は、広さ21.4平米とゆとりのある空間。室内には木目調の二段ベッドとシングルベッド2台が並び、すべてのベッドの上にバスタオルとタオルが置かれている。さらに、各ベッドにコンセントと照明が設置されている利便性の高さも紹介された。また、他の系列ホテルでは共用であることが多いトイレとシャワーが部屋内に完備されている点に触れ、「2020年に設立されたばかりということもあり水回りはかなり綺麗で清潔感があります」と高く評価した。
夕食時には、周辺の飲食店が閉まりやすい夜9時でも安心な「なか卯 萩ノ茶屋店」へ。親子丼にサラダと味噌汁が付いた670円のセットを注文し、七味唐辛子をかけて美味しそうに頬張る様子が収められている。
翌朝、真っ赤なカーテン越しに朝日が差し込む部屋で目覚めた配信者は、「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。動画内で語られた「ドヤホテルが多い西成区であえて旅行客向けのビジホを展開されているのは凄い事ですよね」という言葉の通り、コストを抑えて大阪を旅行したいグループにとって、有力な選択肢となりそうだ。
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