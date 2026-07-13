【これはすごい】Core Ultra シリーズ3を搭載した最新の「ThinkPad X1 Carbon Gen14 Aura Edition」をレビュー。性能も駆動時間もすごい
YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【これはすごい】Core Ultra シリーズ3を搭載した最新の「ThinkPad X1 Carbon Gen14 Aura Edition」をレビュー。性能も駆動時間もすごい」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Intel Core Ultra シリーズ3を搭載しフルモデルチェンジを果たした同機を実機レビューし、その圧倒的な性能と高い価格設定について独自の視点で切り込んでいる。
戸田氏は前モデル（Gen13）との比較を交えながら、デザインやインターフェースの進化を解説。「天板と側面のパーツが分かれている」「Thunderbolt 4が3つ付いている」と、使い勝手を大きく左右する変更点を細かく指摘する。特に、汚れが付きにくくなった新しい本体素材や、電源ボタンと指紋センサーが一体化されたキーボード周りの構造を高く評価した。
注目ポイントとして取り上げたのは、同機の心臓部である最新CPUとそのパフォーマンスだ。ベンチマークテストを実施し、「GPUが強い」とCore Ultra シリーズ3の描画性能の底上げを強調。さらに、動画再生時で約19時間というバッテリー駆動時間についても、「1日中持ち歩いてもまあバッテリー切れの心配ないでしょうね」とその実用性を絶賛。高負荷時でもファン駆動音が静かで、本体が熱くなりにくい冷却性能にも驚きの声を上げた。
圧倒的な完成度を誇る一方で、戸田氏は動画撮影時点での価格が70万円台（上位構成時）となっている点に言及。「モノは素晴らしいが、約50万円という金額となると手が出しづらい」と価格面を厳しくジャッジし、総合評価を70点とした。読者が次にモバイルノートPCを選ぶ際、妥協のない最高峰の性能を求めるか、コストパフォーマンスを重視するか、改めて自身の予算と用途を見つめ直すきっかけとなるレビューとなっている。
戸田氏は前モデル（Gen13）との比較を交えながら、デザインやインターフェースの進化を解説。「天板と側面のパーツが分かれている」「Thunderbolt 4が3つ付いている」と、使い勝手を大きく左右する変更点を細かく指摘する。特に、汚れが付きにくくなった新しい本体素材や、電源ボタンと指紋センサーが一体化されたキーボード周りの構造を高く評価した。
注目ポイントとして取り上げたのは、同機の心臓部である最新CPUとそのパフォーマンスだ。ベンチマークテストを実施し、「GPUが強い」とCore Ultra シリーズ3の描画性能の底上げを強調。さらに、動画再生時で約19時間というバッテリー駆動時間についても、「1日中持ち歩いてもまあバッテリー切れの心配ないでしょうね」とその実用性を絶賛。高負荷時でもファン駆動音が静かで、本体が熱くなりにくい冷却性能にも驚きの声を上げた。
圧倒的な完成度を誇る一方で、戸田氏は動画撮影時点での価格が70万円台（上位構成時）となっている点に言及。「モノは素晴らしいが、約50万円という金額となると手が出しづらい」と価格面を厳しくジャッジし、総合評価を70点とした。読者が次にモバイルノートPCを選ぶ際、妥協のない最高峰の性能を求めるか、コストパフォーマンスを重視するか、改めて自身の予算と用途を見つめ直すきっかけとなるレビューとなっている。
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