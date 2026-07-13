【忖度なし】 プロの作家がついに音声入力に切り替えた。原稿執筆をGenspark Speaklyに切り換えましたという動画です！

【バッテリーすごい】大画面で軽め。しかもバッテリーは7000mAhという「 OPPO Reno A 15」をレビュー。価格も頃合いです

【Officeじゃできん】PDFファイルを要約や翻訳することですいすい読めます！ 「PDF編集アプリ活用連載 Vol.3」PDFelementの提供でお届けします