「日本エレキテル連合」の白塗り→現在のスッピン顔に衝撃！ 「ダメよ〜ダメダメ」から12年 今年42歳に
お笑いコンビ「日本エレキテル連合」の橋本小雪が13日にInstagramを更新。スッピンを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】「日本エレキテル連合」の白塗り→現在のスッピン顔に衝撃！ 近影披露（3枚）
「ダメよ〜ダメダメ」のフレーズで大ブレイクし、2014年には「ユーキャン新語・流行語大賞」で年間大賞を受賞している日本エレキテル連合。橋本は顔に白塗りメイクを施し、相方の中野聡子は中年男性の扮装でお馴染みになっていた。
そんな橋本は自身のInstagramで「#最低ネキ」のハッシュタグを付けたネタ動画を多数公開している、“好奇心最っっ低”と題された10日の投稿ではTシャツにスッピン姿でネタを披露し、多くの「いいね！」が寄せられた。
引用：「橋本小雪」Instagram（@elekitel_kokiyu）
【写真】「日本エレキテル連合」の白塗り→現在のスッピン顔に衝撃！ 近影披露（3枚）
「ダメよ〜ダメダメ」のフレーズで大ブレイクし、2014年には「ユーキャン新語・流行語大賞」で年間大賞を受賞している日本エレキテル連合。橋本は顔に白塗りメイクを施し、相方の中野聡子は中年男性の扮装でお馴染みになっていた。
そんな橋本は自身のInstagramで「#最低ネキ」のハッシュタグを付けたネタ動画を多数公開している、“好奇心最っっ低”と題された10日の投稿ではTシャツにスッピン姿でネタを披露し、多くの「いいね！」が寄せられた。
引用：「橋本小雪」Instagram（@elekitel_kokiyu）