スイス代表FWブレール・エンボロが、アルゼンチン代表とのワールドカップ準々決勝でVAR介入の末に退場処分を受け、大きな議論を呼んでいる。『ESPN』が報じた。



問題の場面は後半27分だった。エンボロはアルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデスと接触し、主審はパレデスにイエローカードを提示。しかし、その後VARが介入し、映像確認の結果、パレデスへの警告は取り消しに。



一方で、エンボロが接触を誇張して倒れたシミュレーションと判断され、今度はエンボロにイエローカードが提示された。すでに警告を受けていた同選手は、この日2枚目のイエローカードとなり退場処分となっている。



