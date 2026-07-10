W杯20戦20発のムバッペ、史上初2大会連続10得点関与&歴代最多8試合で決勝点の快挙!!
フランス代表FWキリアン・ムバッペの勢いが止まらない。北中米W杯準々決勝モロッコ戦で1得点1アシストを記録し、さまざまな記録を打ち立てた。
現地時間9日に行われた準々決勝でフランスはモロッコと対戦。前半25分に得たPKこそ失敗したムバッペだが、後半15分にFWデジレ・ドゥエからボールを受けると、PA内から強烈な右足のシュートを叩き込んで先制点を記録する。さらに21分には、右サイドから送られたパスをワンタッチでFWウスマン・デンベレへと預け、自らは前線へ。巧みなフリーラニングでスペースを生み出すと、ドリブルで運んだデンベレが右足のシュートで追加点を奪取した。
今大会の得点数を「8」、W杯通算得点数を「20」(20試合)に伸ばして2-0の勝利、そして準決勝進出に大きく貢献した。
データサイト『Opta』によると、ムバッペのW杯での決勝点は、この試合で8試合目となり、史上最多記録を更新した。さらに、今大会で8得点3アシストと11得点に関与。これは70年大会のゲルト・ミュラー氏(10得点3アシスト)以来、1大会における最多記録に。また、前回大会でも10得点(8得点2アシスト)に関与しており、66年大会以降、2つの異なる大会で10得点に関与した史上初の選手となった。
そして、フランス代表で史上初となる100得点(64得点36アシスト)関与を達成した。また、デンベレも今大会5得点を記録しており、1大会で2人の選手が5ゴール以上を記録。これは、02年大会のブラジル代表ロナウド&リバウド以来の快挙となったようだ。
エースが力強くけん引するフランスは、14日に行われる準決勝でスペイン対ベルギーの勝者と対戦する。
現地時間9日に行われた準々決勝でフランスはモロッコと対戦。前半25分に得たPKこそ失敗したムバッペだが、後半15分にFWデジレ・ドゥエからボールを受けると、PA内から強烈な右足のシュートを叩き込んで先制点を記録する。さらに21分には、右サイドから送られたパスをワンタッチでFWウスマン・デンベレへと預け、自らは前線へ。巧みなフリーラニングでスペースを生み出すと、ドリブルで運んだデンベレが右足のシュートで追加点を奪取した。
データサイト『Opta』によると、ムバッペのW杯での決勝点は、この試合で8試合目となり、史上最多記録を更新した。さらに、今大会で8得点3アシストと11得点に関与。これは70年大会のゲルト・ミュラー氏(10得点3アシスト)以来、1大会における最多記録に。また、前回大会でも10得点(8得点2アシスト)に関与しており、66年大会以降、2つの異なる大会で10得点に関与した史上初の選手となった。
そして、フランス代表で史上初となる100得点(64得点36アシスト)関与を達成した。また、デンベレも今大会5得点を記録しており、1大会で2人の選手が5ゴール以上を記録。これは、02年大会のブラジル代表ロナウド&リバウド以来の快挙となったようだ。
エースが力強くけん引するフランスは、14日に行われる準決勝でスペイン対ベルギーの勝者と対戦する。