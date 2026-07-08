サッカー日本代表の森保一監督が7日、日本テレビ「news zero」に生出演。FIFAワールドカップ2026の大会直前にケガで離脱した遠藤航選手について言及しました。

森保監督はインタビューのなかで、まず大会期間中の悩みについて問われると「いつも悩むけど、練習からグループ分けをどうするか、誰を使うかで、みんな試合に出たいだろうから…悩みはいっぱい」と起用法やメンバー選考の悩みを吐露。

そして大会直前にケガの回復が見込めずチームから離脱させた遠藤航選手について語り始め「…やはりキャプテンを、メンバーから外すときはずっと悩んでいた。もちろんいてほしかったですし、そのままいてもらうこともできましたけど、プレーできる選手を26人そろえて戦うことがチームにとって正しい判断かなと思って。チームのために、と思って決めました」と苦渋の決断に至った理由を述べました。

また敗退後、遠藤選手とはまだ「連絡を取っていない」と明かすと「でも、どこかで謝りたいと思います。謝りますね」と心境も語ります。「そこは航のことは嫌いとか、そういうことで決めたわけではない。謝ると言っても『チームのために、日本のために、と思って決めたこと』ということはちゃんと伝えようと思います」と説明も加え、指揮官として日本代表にとって最善の策を追求し続けた姿勢も見せました。