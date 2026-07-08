早期離職率〈30％強〉も「本当はずっとここで働きたい」…入社3年以内に退職するZ世代社員の“意外な本音”

「新入社員が〇日で辞めた」といった「早期離職」が話題に上ることが増えました。せっかく採用や育成にコストをかけても、すぐに辞められてしまっては中間管理職として頭を抱えるところでしょう。「最近の若者だから仕方ない」と割り切る声もありますが、新入社員への意識調査をみると、意外な本音が浮かび上がってきました――。竹下友浩氏の著書『最大の成果を生み出すチームビルディング メンバー育成に悩む中間管理職のあなたへ』（ごきげんビジネス出版）より、望まぬ早期離職を防ぐ上司のあり方を考察します。

採用コストや時間をかけたにもかかわらず、入ったばかりの人が短期間で辞めてしまった。そのような経験はないでしょうか？

厚生労働省が毎年公表している大卒者の早期離職状況によると、2021年3月に卒業した新規学卒就職者の3年以内離職率は約35％でした。2010年3月卒以降はおおむね30％強で推移しています。決して少なくない若者が早期離職していることがわかります。

組織によっては、最近の若者は転職することが当たり前で、就職するときから、その組織に長期間勤務するつもりがない人たちが多いと主張する人もいるでしょう。それは、果たしてそのとおりでしょうか？

“成長できる職場”なら、ずっと勤務し続けたい

リクルートマネジメントソリューションズが毎年実施している新入社員に関する意識調査によると、次のような結果が出ています。

〈仕事をするうえで重視すること〉

第1位：自分が成長できる（約32％）

第2位：人や社会の役に立つ・感謝される（約23％）

第3位：専門性を高める・第一人者になる（約20％）

〈上司に期待すること〉

第1位：相手の意見や考え方に耳を傾けること（約50％）

第2位：一人ひとりに対して丁寧に指導すること（約46％）

第3位：良いこと、良い仕事をほめること（約34％）

最近の新入社員研修や若手社員研修の現場を見るなかで、わかったことがあります。それは、多くの若者は「自分が成長できる職場であれば、ずっと勤務し続けたい」と思うことです。

また、専門性を高めたい方も多いです。その理由は、現在の新入社員や若手社員が育った環境にあります。彼らは、バブル崩壊以降長らく続く、会社への過度な期待が持てない社会で育ちました。国内外を問わず、安泰だと思われていた大企業が次々と倒産してきた環境のなかで生まれ、大人になっています。

そのため、自分の成長を大切にし、「会社が一生守ってくれるわけではない」という現実を冷静に捉えて、いざというときのために専門性を高めておきたいと考えている人が多い傾向があります。その結果、自分の成長が現在の職場で実現できないと考えたときに転職する方が多いです。

「上司に期待すること」を見ると、現在の中間管理職のあなたの経験とは真逆のことを部下が大切にしていることがわかります。

現在の中間管理職の多くは、昭和時代の上司のマネジメントで育てられ、成果を上げてきていますので、昭和のマネジメントを引き継いでいます。無意識のうちに自分を育ててくれた手法を引き継ぎ、良かれと思って部下に適用してしまっているのです。

メンバーの価値観の変化に対して、日本のマネジメント層が対応できていない。そのため、メンバーが上司に期待することと、上司の指導方法が合わなくなっていることが、若手メンバーが離職する大きな理由です。

しかし、これは希望でもあります。なぜなら、上司がこれまでの画一的な指導法を見直し、部下の成長に寄り添う形へ改善すれば、離職を食い止められるからです。部下が求めているのは、自分の意見に耳を傾け、適切に評価し、専門性を高めてくれるリーダーの存在なのです。

竹下 友浩

マネジメント研修講師／生成AI研修講師&コンサルタント