知っておきたい偽ロボット認証詐欺の恐怖。スマホ代が勝手に高額請求される手口とは？

意外と知らないスマホ契約の罠。「数日間スマホ買えません」法改正で求められる”16桁”の暗証番号

勝手に課金される理由は「SMSへの自動切り替え」だった。スマホ新機能“RCS”の正体