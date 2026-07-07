【レンジで9分】火を使わず容器ひとつで完成！手軽で本格的な究極のチャーシュー
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「【レンジ9分】さっぱりなのに旨い！白だし焼豚が優勝」と題した動画を公開しました。火を使わず、電子レンジだけで手軽に作れる「白だしチャーシュー」のレシピを紹介しています。
調理のポイントは、豚バラブロック肉の全面をフォークでたくさん刺すこと。動画内では「レンジ内でボンってなるのを防ぎます」と説明され、これが味が染み込みやすくなる一番の秘訣だとしています。
味付けのメインとなる調味料は白だし。「あっさりだけど旨みのある味になるよ」と、その効果を伝えています。そこに酒、にんにく、生姜を加え、肉をしっかりと浸します。蒸気が逃げるように隙間をあけて蓋をし、電子レンジで加熱を開始。途中で一度取り出してひっくり返すことで、より均一に味が染み渡ります。加熱後は蓋をしたまま休ませることで、さらに美味しさがアップします。
完成したチャーシューをカットすると、中までしっかりと火が通り、肉汁があふれる仕上がりに。「パサつき一切なし」「あっさりなのにちゃんと旨い！」と、その出来栄えを絶賛しています。さらに、余った煮汁をネギをのせた豆腐にかけるだけのアレンジレシピ「旨だし冷奴」も披露されており、無駄なく美味しく楽しめる工夫が満載です。
忙しい日のメインディッシュや、お酒のおつまみとしても最適な一品。日々の献立に、この手軽で本格的なレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 250g
・白だし 大さじ3
・酒 大さじ1
・にんにくチューブ 2cm
・生姜チューブ 2cm
［作り方］
1. 豚バラブロックの全面（側面も含む）をフォークでたくさん刺す。
2. 耐熱容器に肉を入れ、白だし、酒、にんにくチューブ、生姜チューブを加える。
3. 調味料を溶かし、肉にたっぷりと絡める。
4. 蒸気の逃げ道を確保するため、斜めに蓋（またはふんわりラップ）をする。
5. 電子レンジに入れ、500Wで6分（600Wの場合は5分）加熱する。
6. 取り出して上下をひっくり返し、全面にタレを絡める。
7. 再度斜めに蓋をし、500Wで4分50秒（600Wの場合は4分）加熱する。
8. 取り出してタレをかけ、蓋をして5～10分休ませる。
9. 食べやすい厚さにカットして完成。
※余った煮汁大さじ2を、カットねぎをのせた豆腐（150g）にかけることで、「旨だし冷奴」としても楽しめます。
調理のポイントは、豚バラブロック肉の全面をフォークでたくさん刺すこと。動画内では「レンジ内でボンってなるのを防ぎます」と説明され、これが味が染み込みやすくなる一番の秘訣だとしています。
味付けのメインとなる調味料は白だし。「あっさりだけど旨みのある味になるよ」と、その効果を伝えています。そこに酒、にんにく、生姜を加え、肉をしっかりと浸します。蒸気が逃げるように隙間をあけて蓋をし、電子レンジで加熱を開始。途中で一度取り出してひっくり返すことで、より均一に味が染み渡ります。加熱後は蓋をしたまま休ませることで、さらに美味しさがアップします。
完成したチャーシューをカットすると、中までしっかりと火が通り、肉汁があふれる仕上がりに。「パサつき一切なし」「あっさりなのにちゃんと旨い！」と、その出来栄えを絶賛しています。さらに、余った煮汁をネギをのせた豆腐にかけるだけのアレンジレシピ「旨だし冷奴」も披露されており、無駄なく美味しく楽しめる工夫が満載です。
忙しい日のメインディッシュや、お酒のおつまみとしても最適な一品。日々の献立に、この手軽で本格的なレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豚バラブロック 250g
・白だし 大さじ3
・酒 大さじ1
・にんにくチューブ 2cm
・生姜チューブ 2cm
［作り方］
1. 豚バラブロックの全面（側面も含む）をフォークでたくさん刺す。
2. 耐熱容器に肉を入れ、白だし、酒、にんにくチューブ、生姜チューブを加える。
3. 調味料を溶かし、肉にたっぷりと絡める。
4. 蒸気の逃げ道を確保するため、斜めに蓋（またはふんわりラップ）をする。
5. 電子レンジに入れ、500Wで6分（600Wの場合は5分）加熱する。
6. 取り出して上下をひっくり返し、全面にタレを絡める。
7. 再度斜めに蓋をし、500Wで4分50秒（600Wの場合は4分）加熱する。
8. 取り出してタレをかけ、蓋をして5～10分休ませる。
9. 食べやすい厚さにカットして完成。
※余った煮汁大さじ2を、カットねぎをのせた豆腐（150g）にかけることで、「旨だし冷奴」としても楽しめます。
YouTubeの動画内容
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