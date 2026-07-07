余った煮汁で！旨だし冷奴へのアレンジ

レンジにお任せ！2回の加熱と裏返し

旨みの決め手！調味料を合わせる

調味料は3つだけ！「もう揚げ物しなくていい」エアフライヤーで作る超簡単・油不要の唐揚げ

味付けは「黄金の味」だけ！火を使わずレンジ9分で作る絶品チャーシュー

「マシロのズボラ節約ごはん」直伝！160円で作れるレンジでなめらかプリン

チャンネル情報

頑張らないのに満足できるごはんをお届けします！