今回は、夫に手作り弁当で迫る女に反撃したエピソードを紹介します。

「料理もできないなんて、奥さん失格ですね」

「夫が既婚者だと知っているにもかかわらず、夫に手作り弁当を渡してくる女子社員の存在を知りました。夫が断っているのに無理やり押し付けてくるようですが、本当に迷惑です。

我慢ができなくなったので、私はこの女子社員と直接対決しようと思い、夫の会社の飲み会帰りに迎えに行ったんです。案の定その女子社員もいたのですが、『料理もできないなんて、奥さん失格ですね』とバカにしたような発言をされました。夫が自分で弁当を作っているため、私が料理をしない＝料理ができない妻だと勝手に勘違いされたようですが、失礼すぎますよね。

頭にきたので、『夫に料理しなくていいから結婚してって言われたんで』『料理しないと結婚してもらえないなんて、家政婦みたいで嫌です』と笑顔で言い返してやりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ ちなみに、この女性の夫の趣味は料理で、弁当は自分で作りたいから作っているそう。他人に余計な口出しをされる筋合いはないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。