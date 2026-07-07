「料理しなくていいから結婚してって言われたんで」夫に手作り弁当で迫る女に反撃した話
今回は、夫に手作り弁当で迫る女に反撃したエピソードを紹介します。
「料理もできないなんて、奥さん失格ですね」
「夫が既婚者だと知っているにもかかわらず、夫に手作り弁当を渡してくる女子社員の存在を知りました。夫が断っているのに無理やり押し付けてくるようですが、本当に迷惑です。
我慢ができなくなったので、私はこの女子社員と直接対決しようと思い、夫の会社の飲み会帰りに迎えに行ったんです。案の定その女子社員もいたのですが、『料理もできないなんて、奥さん失格ですね』とバカにしたような発言をされました。夫が自分で弁当を作っているため、私が料理をしない＝料理ができない妻だと勝手に勘違いされたようですが、失礼すぎますよね。
頭にきたので、『夫に料理しなくていいから結婚してって言われたんで』『料理しないと結婚してもらえないなんて、家政婦みたいで嫌です』と笑顔で言い返してやりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年2月）
▽ ちなみに、この女性の夫の趣味は料理で、弁当は自分で作りたいから作っているそう。他人に余計な口出しをされる筋合いはないですよね……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。