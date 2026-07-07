◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 スペイン 1―0 ポルトガル（2026年7月6日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント2回戦は6日（日本時間7日）に行われ、スペイン（FIFAランク3位）がポルトガル（同7位）に1―0と勝利。後半アディショナルタイム、途中出場のMFミケル・メリノ（30＝アーセナル）が劇的な決勝弾を決め、4大会ぶりの8強進出に貢献。親善試合を含めた国際Aマッチでは35試合連続無敗（26勝9分け）とし、07年から09年にかけて記録した同国史上最長の無敗記録に並ぶ快挙を達成。前回大会から6試合連続無失点というW杯史上初の記録も打ち立てた。

2回戦屈指の好カードが実現した一戦は開始早々にチャンス到来。前半8分、FWオルモ（バルセロナ）が絶妙なワンタッチスルーパス。オフサイドギリギリで抜けだしたFWオヤルサバル（Rソシエダード）が飛び出してきた相手GKのD・コスタを見ながら左足シュートを放つも枠の右へと外れ得点ならず。決定機を外したFWオヤルサバルは悔しそうに頭を抱えた。

同16分にはFWヤマル（バルセロナ）、FWバエナ（Aマドリード）が立て続けにシュートを放つも相手GKの好守に阻まれ無得点。同41分にはピンチを迎えたが、DFメンデスの強烈なシュートをDFポロ（トットナム）が頭に当ててクロスバーを直撃。間一髪で回避し、スコアレスのまま前半を終えた。

後半も一進一退の見応えある攻防が続き迎えたアディショナルタイム、途中出場のMFメリノ（アーセナル）がスルーパスから抜け出し左足一閃。待望のゴールを決め劇的な勝利。開幕から5試合連続無失点。前回カタール大会からは6試合連続無失点となりW杯史上初の快挙を達成。準々決勝では米国―ベルギーの勝者と激突することになった。