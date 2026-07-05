エムバペが今大会７点目！ メッシと並ぶ得点ランクトップタイ、W杯通算ゴールでも１点差に迫る
現地７月４日に開催された北中米ワールドカップのラウンド16で、前回大会準優勝のフランス代表がパラグアイ代表と対戦している。
この試合に先発したフランスのエース、キリアン・エムバペが70分に先制ゴールを奪う。ドゥエが獲得したPKのキッカーを務め、冷静にゴール右に流し込んだ。
エムバペはこれで今大会７点目を挙げ、アルゼンチン代表のリオネル・メッシに並んで得点ランキングでトップに。W杯の通算得点ランキングでも20ゴールのメッシに１点差に迫る19点に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合に先発したフランスのエース、キリアン・エムバペが70分に先制ゴールを奪う。ドゥエが獲得したPKのキッカーを務め、冷静にゴール右に流し込んだ。
エムバペはこれで今大会７点目を挙げ、アルゼンチン代表のリオネル・メッシに並んで得点ランキングでトップに。W杯の通算得点ランキングでも20ゴールのメッシに１点差に迫る19点に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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