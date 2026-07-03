2日、鹿児島新港を出発し、西之表港に向かっていたフェリーの、乗客の男性1人の行方がわからなくなっています。種子島海上保安署は、男性が海に落ちた可能性もあるとみて、巡視船やヘリコプターで捜索しています。



行方がわからなくなっているのは、貨物フェリー『新種子島』に乗っていた、西之表市に住む男性（58）です。



種子島海上保安署によりますと、2日午後10時ごろ、フェリーの運航会社から「乗客の車や荷物が船内に置かれたままで、本人と連絡が取れない」と通報がありました。フェリーは、2日午後5時半に鹿児島新港を出発し、午後8時50分に西之表港に到着――。



