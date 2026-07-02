新任シスターが教え子を誘惑する本編映像公開！映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』7月3日（金）より日本初配信

カトリック系高校の新任シスターがその妖艶さで教え子を誘惑するスリラー映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』が、7月3日（金）よりAmazon Prime Video、Huluにて日本初配信となる。それに先駆けて、本編映像の一部が公開された。

扉の隙間から下着姿を見せつけ

カトリック系高校の新任教師シスター・ソフィアは、教え子でミュージシャンを夢見るジェイソンに恋焦がれる。独占欲に駆られたソフィアは、彼を誘惑する一方で、周囲から孤立させるために様々な罠を仕掛け、自作自演を繰り返す。ジェイソンはソフィアの妖艶さに翻弄されつつも、やがて彼女の恐ろしい正体に気づくのだが…。

この度、新任教師のシスター・ソフィアが生徒のジェイソンを誘惑する禁断の本編映像が到着。シスター・ソフィアは担当クラスの授業が終わった後、帰ろうとするジェイソンを呼び止め、ガールフレンドとの交友関係を正すため、放課後に自分の部屋に呼び出す。部屋に戻ったシスターは服を脱ぎ、かすかに開けた部屋の扉から艶めかしい下着姿をジェイソンに見せつけ…。

異常なシスターの目的とは！？ 恐ろしの物語の行く末をお見逃しなく。

キャストは、シスター・ソフィア／ローラ役のアリシア・オクセ（『アザー・ブラック・ガール』）、ジェイソン役のデヴォン・ワークハイザー（『アイ・ソウ・ザ・デビル 〜目撃者〜』）、ゾーイ役のライアン・ニューマン（『シャークネード』シリーズ）など。監督は、『長く熱い夜』のダグ・キャンベル。

映画『バッド・シスター 〜誘惑の修道女〜』配信情報

7月3日（金）よりAmazon Prime Video（Amazon プライム・ビデオ）、Huluで配信開始

7月15日（水）よりU-NEXTで配信開始

（海外ドラマNAVI）

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