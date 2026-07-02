実は高学歴だと知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「北川景子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に、高学歴の有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は高学歴だと知って驚いた女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、明治大学商学部出身の北川景子さんです。華やかな芸能界において、デビュー後も強い意志を持って学業と仕事を両立させ、難関学部を卒業しました。クールで都会的な美貌と、その裏にある非常に努力家で知的なキャリアとのギャップに驚くファンが少なくありません。
▼回答者コメント
「誰もがうらやむ圧倒的な美貌とクールな佇まいが魅力的ですが、明治大学を卒業されていると知って、お仕事と学業を両立されていた努力家な一面に驚き、さらに好感を持ちました」（20代男性／宮城県）
「華やかな女優のイメージが強かったので、大学でしっかり学んでいたことを知り意外に感じました。仕事と学業を両立していた点にも驚きました」（40代男性／北海道）
「学生時代から芸能活動を続けながら大学にも通っていたことに驚いたため」（40代女性／大阪府）
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、慶應義塾大学環境情報学部出身のトリンドル玲奈さんです。おっとりとした愛らしいキャラクターでバラエティやドラマを彩る一方、最先端の学問を追究する名門慶應を卒業しています。その柔らかな佇まいからは想像しがたい高学歴ぶりに、多くの驚きの声が集まりました。
▼回答者コメント
「可愛くてお嬢様なイメージがあるが、勉強を頑張っていたと知って驚いた」（30代女性／広島県）
「ずっと芸能方面で若くから活躍されていたイメージなので、大学に行かれていたなんて驚きです」（40代女性／東京都）
「モデルもされてて華やかな印象派だったので、とても大学に通って勉強されていたイメージが結びつかなかったからです」（40代女性／香川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
-- 記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：北川景子（明治大学 商学部）／49票
2位に選ばれたのは、明治大学商学部出身の北川景子さんです。華やかな芸能界において、デビュー後も強い意志を持って学業と仕事を両立させ、難関学部を卒業しました。クールで都会的な美貌と、その裏にある非常に努力家で知的なキャリアとのギャップに驚くファンが少なくありません。
「誰もがうらやむ圧倒的な美貌とクールな佇まいが魅力的ですが、明治大学を卒業されていると知って、お仕事と学業を両立されていた努力家な一面に驚き、さらに好感を持ちました」（20代男性／宮城県）
「華やかな女優のイメージが強かったので、大学でしっかり学んでいたことを知り意外に感じました。仕事と学業を両立していた点にも驚きました」（40代男性／北海道）
「学生時代から芸能活動を続けながら大学にも通っていたことに驚いたため」（40代女性／大阪府）
1位：トリンドル玲奈（慶應義塾大学 環境情報学部）／88票
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、慶應義塾大学環境情報学部出身のトリンドル玲奈さんです。おっとりとした愛らしいキャラクターでバラエティやドラマを彩る一方、最先端の学問を追究する名門慶應を卒業しています。その柔らかな佇まいからは想像しがたい高学歴ぶりに、多くの驚きの声が集まりました。
▼回答者コメント
「可愛くてお嬢様なイメージがあるが、勉強を頑張っていたと知って驚いた」（30代女性／広島県）
「ずっと芸能方面で若くから活躍されていたイメージなので、大学に行かれていたなんて驚きです」（40代女性／東京都）
「モデルもされてて華やかな印象派だったので、とても大学に通って勉強されていたイメージが結びつかなかったからです」（40代女性／香川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
-- 記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)