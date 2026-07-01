壱番屋は、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」と題したコラボキャンペーンを7月16日11時から8月31日23時59分まで開催する。

ココイチにて7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボが開催。対象のコラボメニューを注文すると、オリジナルステッカーやオリジナルフィギュアがプレゼントされる。

さらに、キャンペーン期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな企画も実施。ラボ限定のオリジナルグッズが多数用意される。

□キャンペーン特設サイト

キャンペーン概要

オリジナルステッカーがその場でもらえる

「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」（オリジナルピック付き）を1食ご注文につき、オリジナルステッカーを全4種からランダムで1枚プレゼントいたします。

※お1人様1日1食までご注文いただけます。

※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。

オリジナルステッカー

対象メニュー：「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」 価格：店内飲食1,210円 販売期間：7月16日11時～8月31日23時59分

オリジナルフィギュアがその場でもらえる

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セットご注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個プレゼントいたします。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類ご用意しています。

※お1人様1日1セットまで、カレー1食につき1セットまでご注文いただけます。

※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。

※スプーンは景品には含まれません。

※コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となります。

オリジナルフィギュア 第1弾

オリジナルフィギュア 第2弾

スプーンを置いたイメージ

第1弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」 価格：495円 販売期間：7月16日11時～8月6日23時59分

第2弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」 価格：495円 販売期間：8月7日11時～8月31日23時59分

全メニュー対象のレシート応募キャンペーン

期間：7月16日11時～8月31日23時59分のレシートが対象

応募方法：対象期間中の注文合計金額1,000円（税込）以上のレシート画像を特設サイトへアップロードし、必要事項を入力

【賞品】

A賞 映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿150名

B賞 全国のカレーハウスCoCo壱番屋で使えるお食事券1,000円分（税込） 300名

他にもさまざまな企画を展開

オリジナル壁紙をプレゼント

キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードをお持ちのスマートフォンで読み取っていただくと、オリジナルデザインの壁紙をプレゼント！期間ごとに異なる3つのデザインをご用意しています。

【配布期間】

第1弾 7月16日～7月30日

第2弾 7月31日～8月16日

第3弾 8月17日～8月31日

キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォローし、対象ポストをリポストいただくと応募完了。「映画ちいかわ」とココイチのロゴを印字した本キャンペーン限定のオリジナルデザインスプーンを、抽選で50名様にプレゼントいたします。

※詳細はカレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントにてご確認ください。

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