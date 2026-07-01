ココイチ×映画「ちいかわ」コラボキャンペーンが7月16日から開催スプーン置きにもなるオリジナルフィギュアがその場でもらえる！
壱番屋は、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」と題したコラボキャンペーンを7月16日11時から8月31日23時59分まで開催する。
ココイチにて7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボが開催。対象のコラボメニューを注文すると、オリジナルステッカーやオリジナルフィギュアがプレゼントされる。
さらに、キャンペーン期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな企画も実施。ラボ限定のオリジナルグッズが多数用意される。
□キャンペーン特設サイト
キャンペーン概要
オリジナルステッカーがその場でもらえる
「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」（オリジナルピック付き）を1食ご注文につき、オリジナルステッカーを全4種からランダムで1枚プレゼントいたします。
※お1人様1日1食までご注文いただけます。
※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。
オリジナルステッカー
対象メニュー：「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」 価格：店内飲食1,210円 販売期間：7月16日11時～8月31日23時59分
オリジナルフィギュアがその場でもらえる
「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セットご注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個プレゼントいたします。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類ご用意しています。
※お1人様1日1セットまで、カレー1食につき1セットまでご注文いただけます。
※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。
※スプーンは景品には含まれません。
※コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となります。
オリジナルフィギュア 第1弾
オリジナルフィギュア 第2弾
スプーンを置いたイメージ
第1弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」 価格：495円 販売期間：7月16日11時～8月6日23時59分
第2弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」 価格：495円 販売期間：8月7日11時～8月31日23時59分
全メニュー対象のレシート応募キャンペーン
期間：7月16日11時～8月31日23時59分のレシートが対象
応募方法：対象期間中の注文合計金額1,000円（税込）以上のレシート画像を特設サイトへアップロードし、必要事項を入力
【賞品】
A賞 映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿150名
B賞 全国のカレーハウスCoCo壱番屋で使えるお食事券1,000円分（税込） 300名
他にもさまざまな企画を展開
オリジナル壁紙をプレゼント
キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードをお持ちのスマートフォンで読み取っていただくと、オリジナルデザインの壁紙をプレゼント！期間ごとに異なる3つのデザインをご用意しています。
【配布期間】
第1弾 7月16日～7月30日
第2弾 7月31日～8月16日
第3弾 8月17日～8月31日
公式Xをフォロー＆リポストで、「ココイチ×映画ちいかわ」のオリジナルスプーンが当たる
キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント（@curryichibanya）をフォローし、対象ポストをリポストいただくと応募完了。「映画ちいかわ」とココイチのロゴを印字した本キャンペーン限定のオリジナルデザインスプーンを、抽選で50名様にプレゼントいたします。
※詳細はカレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントにてご確認ください。
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