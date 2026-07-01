【速報】行方が分からなかった46歳の父親を逮捕 14歳の長男を刃物で殺害しようとした殺人未遂の疑い 自宅では母親と12歳の長女とみられる２人が死亡【長野】
長野県東御市の住宅で成人女性と女児の遺体が見つかった事件で、警察は行方がわからなくなっていた父親を殺人未遂の疑いで逮捕しました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東御市新張の職業不詳・飯島啓輔容疑者（46）です。
警察によりますと、飯島容疑者は1日の明け方、自宅で14歳の長男に対して刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。
捜索中の警察官が、１人で車に乗っていた容疑者を長野市内で発見し、午前11時すぎに緊急逮捕しました。
飯島容疑者は容疑を認めているということです。
亡くなったのは、母親と長女（12）とみて、警察が調べを進めています。
１日午前7時ごろ、「父親に襲われた」と息子が近くの店舗に助けを求めたことで、事件が発覚。
通報を受けて駆け付けた警察官が、自宅内で倒れている2人を見つけ、その場で死亡が確認されました。
この家には家族4人が暮らしていて、事件後、飯島容疑者の行方が分からなくなっていました。
※警察は、容疑者の職業を当初「無職」と発表しましたが、「職業不詳」に訂正されました。