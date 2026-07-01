先月、茨城県古河市で、「刃物で腹を刺された」と自作自演の110番通報をしたとして、男が逮捕されました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、古河市の会社員・橋本泰介容疑者（35）です。警察によりますと、橋本容疑者は先月2日夜、古河市の路上で自ら腹を刃物で刺したにもかかわらず、「刃物で腹を刺された」とうその110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いがもたれています。橋本容疑者は動機について、「自分で刺したのに1