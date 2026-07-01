南米ベネズエラで発生した連続大地震で、これまでに1943人の死亡が確認されました。ベネズエラ北西部で24日に相次いで起きたマグニチュード7.2と7.5の地震について、ベネズエラ政府は30日、少なくとも1943人が死亡し、1万571人が負傷したと明らかにしました。また、1万5800人あまりが避難を余儀なくされているということです。NASA＝アメリカ航空宇宙局の衛星情報では、地震により約5万9000棟の建物が損傷した可能性があるとしてい