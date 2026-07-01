「娘が帰って来ないんです」【画像】存在感が薄い“陰キャ”→パーマをかけてタバコを吸うように…元交際相手の19歳容疑者の写真はコチラ家族の110番通報から約2時間後の6月11日午前2時頃。高校3年生の佐藤唯来(ゆら)さん（17）は、無残にも、窒息死した状態で見つかった。同日、殺人容疑で逮捕されたのが、佐藤さんの元交際相手で塗装会社に勤めるA（19）だった。現場には多くの花束が◆◆◆「断られ、カッとなって首を絞めた