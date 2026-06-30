6月28日に放送された「テレ東音楽祭 2026年夏」で「TRF」の出演中に起きた“放送事故”に視聴者が驚いた。【もっと読む】テレ東音楽祭の裏テーマは「広末涼子へのエール」か？ 篠原涼子や斉藤由貴がゲストの意味深（2023年）番組の61曲目に披露されたのは「EZ DO DANCE」。前奏部分が終わり、いよいよ曲本番が始まろうとする瞬間に歌い始めたボーカルのYU-KI（59）だったが、程なくして歌声は止まり、本人は何やら「やっちまっ