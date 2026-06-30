2年前、大阪府堺市の繁華街で30人ぐらいの若者らが殴り合いとなり、男性1人が刺されケガをした事件で、警察は27歳の男を逮捕しました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居不詳のアルバイト・中井星祈容疑者（27）です。 警察によりますと、中井容疑者はおととし10月下旬、堺市中区の路上で当時24歳の男性の尻を刃物で突き刺しケガをさせた疑いがもたれています。 当時、現場では20代から30代くらいの男性30人以上が喧嘩をし