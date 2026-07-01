「被害は本当に甚大です。私の友人の義母と姉妹は、（首都カラカス近郊の）ラグアイラで亡くなりました。彼女たちがいた建物は完全に倒壊し、現在も行方不明とされていますが、生存の望みはもうないでしょう……」（20代ベネズエラ人男性）【写真を見る】集合住宅が雪崩のように完全に倒壊し、被害の大きさを物語っている南米ベネズエラで6月24日に発生したマグニチュード7超の連続地震では、これまでに死者が1700人以上に上るこ