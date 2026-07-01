きょう正午頃、名古屋市中区の郵便局で何者かがクマよけスプレーを噴射し、体調不良を訴えた5人が病院に搬送されました。警察は現場付近にいた男性から現在事情を聴いています。警察と消防によりますと、午前11時50分ごろ、名古屋市中区の名古屋流町郵便局で、「クマよけスプレーらしきスプレーが噴射された」と郵便局員から119番通報がありました。男女8人が体調不良を訴え、このうち5人が病院に搬送され