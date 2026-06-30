森保監督はサポーターに向けて深々と頭を下げた(C)Getty Images敗戦直後の行動が話題だ。現地時間6月29日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦が行われ、森保一監督率いる日本代表は、強豪のブラジル代表に1−2で逆転負け。試合後には、悔しさの中でも忘れなかったサポーターへの敬意が感動を呼んでいる。【動画】ブラジルの牙城を崩した佐野海舟のゴールをチェック敗戦後の森保監督は、日本サポー