1日、名古屋市の堀川で、ボラ約2000匹が死んでいるのが見つかりました。 【写真を見る】｢魚が浮いている…｣ ボラ約2000匹大量死 名古屋の堀川で… 有害物質は検出されず 去年6月には“酸欠”で1200匹死ぬ 1日正午ごろ、名古屋市の堀川沿いで「魚が浮いている」と通りかかった市民から名古屋港管理組合に通報がありました。 その後名古屋市の職員が確認したところ、中川区の日置橋から熱田区の大瀬子橋の約4.3キロメートル