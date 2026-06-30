横浜市の「根岸住宅地区」＝19日（共同通信社ヘリから）太平洋戦争後に連合国軍総司令部（GHQ）に接収され、米軍人と家族が居住してきた横浜市の「根岸住宅地区」が30日、国に返還された。防衛省南関東防衛局の鋤先幸浩局長が市役所で山中竹春市長と面会し、返還を報告。山中市長は「約80年を経て返還が実現した。長年の悲願が実り、大変うれしい」と述べた。鋤先局長は「土地所有者には長きにわたり、地区の安定的使用に理解