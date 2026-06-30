被告はモデルのような長身と美しいロングヘア姿で入廷東京新宿区のホテルで、知人女性を刃物で切りつけたとして、傷害の罪に問われている小林亜依子被告（58）の初公判が６月18日、東京地裁で開かれた。「事件現場となったのは新宿区にあるホテル『リーガロイヤル東京』のレストランでした。４月10日の午前９時ごろ、小林被告は夫と食事会に参加しましたが、その席で夫と長年、不倫関係にあった今回の事件の被害女性であるAさんと