連続ドラマとしては28年ぶりの復活が話題となっている、俳優の反町隆史主演のドラマ『GTO』（フジテレビ系）が、7月20日の放送を前に、“衝撃展開” が告知され、話題を集めている。6月20日、公式SNSで、冬月あずさ役を演じる女優・松嶋菜々子の出演が発表されたためだ。「1998年版『GTO』では、鬼塚英吉役を反町隆史さん、冬月あずさ役を松嶋菜々子さんが演じました。ドラマで恋愛関係へと発展していく関係なのですが、現実