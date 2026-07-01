夏の定番「とりあえずビールと枝豆！」。実はこの組み合わせ、美味しいだけでなく、体にとっても理にかなった抜群のコンビだということをご存じですか？さらに枝豆は、「湯を沸かしてから畑に行け」と言われるほど鮮度が命の野菜。今回は、知っているようで知らない枝豆の魅力と、美味しく食べるための一工夫をご紹介します。【写真を見る】甘い！枝豆農家に聞いた「おいしい茹で方」「とりあえずビールと枝豆」は正解？山形純菜