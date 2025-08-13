Nothing Technology Japanが7月に発売したスマートフォン「CMF Phone 2 Pro」のレビューをお届けします。「CMF by Nothing」は、Nothing Phoneとは異なるColor（色）・Material（素材）・Finish（仕上げ）にこだわったエントリーモデルのプロダクトライン。CMF Phone 2 Proは4万2800円（税込）からとお手頃価格ながら、ちょっといい感じのデザイン・機能・パフォーマンスに仕上がっているのが特徴です。ちょっといい感じのデザイン