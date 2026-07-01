自称・プロ野球独立リーグ選手の20歳の男が、千葉県白井市の駐車場で男性をはねてケガをさせ、そのまま逃走したとして、1日に逮捕されました。警察によりますと、自称・プロ野球のルートインBCリーグ「千葉スカイセイラーズ」に所属する阪本誠一容疑者（20）は先月30日午後0時半すぎ、千葉県白井市の駐車場で、住人の男性（40）をはねてケガをさせ、そのまま逃走した疑いがもたれています。阪本容疑者は、何らかの理由で男性の住宅